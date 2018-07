DAX lässt nach - Linde vorn

Am Mittwoch hat der DAX Kursverluste verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.579,33 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die Aktien von Linde setzten sich bis kurz vor Handelsende gefolgt von den Anteilsscheinen von Vonovia und der Deutschen Post an die Spitze der Kursliste. Der Linde-Konzern hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass die Erlöse im zweiten Quartal um 1,1 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen sind und sich der Betriebsgewinn um 3,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert hat. Die Aktien von Infineon, Volkswagen und Daimler fanden sich am Ende der Kursliste wieder.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1677 US-Dollar (-0,05 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur