Abkehr vom Dollar: Indien und VAE streben Handelsabkommen auf Basis der eigenen Währungen an

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mitgeteilt, dass technische Verhandlungen zwischen Indien und dem Golfstaat im Gange seien, um ein Handelsabkommen auf Basis von Rupie und Dirham umzusetzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag erklärte der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Indien Abdulnasser Alshaali, dass technische Verhandlungen zwischen den beiden Ländern im Gange seien, um einen Wechselkurs zwischen Rupie und Dirham für den zwischenstaatlichen Handel festzulegen. Der Schritt ist offenbar Teil der Bemühungen, das bilaterale Freihandelsabkommen zu erweitern, das die beiden Länder im letzten Jahr unterzeichnet hatten, berichtet die Nachrichtenagentur WAM.

"Die technischen Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Es wurde vereinbart, dass ein gewisser Anteil des Handels zwischen den beiden Ländern abgewickelt wird, ohne dass eine dritte Währung (Dollar) verwendet werden muss", sagte Alshaali.

Laut Thani bin Ahmed al-Zeyoudi, dem emiratischen Minister für Außenhandel, befinden sich die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien in einem frühen Stadium der Verhandlungen über die Bezahlung von Gütern außerhalb des Öl-Geschäfts in indischen Rupien, wie Reuters am 18. Januar berichtete.

Die Maßnahme ist auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 2022 zurückzuführen, die darauf abzielt, den Handel außerhalb des Ölsektors zwischen den beiden Ländern bis 2027 auf 100 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Der Handel in indischen Rupien würde auch eine deutliche Abkehr vom US-Dollar bedeuten, mit dem derzeit die weltweiten Rohstoffmärkte und der Handel mit den Anrainerstaaten des Persischen Golfs abgewickelt wird.

Seit der Eskalation des Ukraine-Krieges und der Verhängung harter westlicher Wirtschaftssanktionen gegen Moskau aus diesem Grund hat sich Neu-Delhi noch immer nicht dem Druck des Westens gebeugt, sondern hat seine Energiekooperation mit Russland fortgesetzt. Die indischen Raffinerien haben bereits damit begonnen, den größten Teil ihres russischen Öls, das sie über in Dubai ansässige Händler beziehen, in Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate anstatt in US-Dollar zu bezahlen. "

Quelle: RT DE