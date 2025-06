Tarifeinigung: Binnenschiffer erhalten mehr Geld

Die Beschäftigten der deutschen Güterbinnenschifffahrt erhalten künftig mehr Geld. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) einigten sich am Montag in Bremen auf einen Vergütungstarifvertrag, der eine Einkommenssteigerung um 5,4 Prozent in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 24 Monaten vorsieht.

Konkret steigen die Vergütungen laut Verdi für alle Gehaltsgruppen zum 1. September 2025 um 3,2 Prozent, eine weitere Anhebung um 2,2 Prozent erfolgt zum 1. September 2026.



Verdi-Verhandlungsführer André Scheer erklärte dazu: "Wir haben einen Tarifabschluss erreicht, der die Reallöhne der Kolleginnen und Kollegen sichert und die Einkommensentwicklung der Branche auch im Vergleich mit Wettbewerbern etwa aus Luxemburg nachvollzieht."



Scheer erinnerte auch daran, dass die letzte Tariferhöhung in der deutschen Güterbinnenschifffahrt erst gut vier Monate zurückliegt: "Am 1. Februar 2025 stiegen die Gehälter in der Branche bereits um 4,2 Prozent. Somit beträgt das Volumen allein im laufenden Jahr insgesamt 7,4 Prozent. Das ist unter komplizierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit an die Kolleginnen und Kollegen, die täglich mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag für das Aufrechterhalten der Lieferketten und Handelswege leisten."



Der Tarifvertrag tritt am 1. September 2025 in Kraft und ist erstmals zum 1. September 2027 kündbar. Quelle: dts Nachrichtenagentur