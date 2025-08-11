Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Maschinenbauer Trumpf expandiert im Chipgeschäft

Maschinenbauer Trumpf expandiert im Chipgeschäft

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 07:15 durch Sanjo Babić
Trumpf : Gebäude am Stammsitz in Ditzingen
Trumpf : Gebäude am Stammsitz in Ditzingen

Foto: TRUMPF GmbH + Co. KG
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Laserspezialist Trumpf bündelt sein Angebot für die Chipindustrie und strebt zweistellige Zuwachsraten an. "Wir sehen bei Halbleitern große Wachstumschancen", sagte Technikvorstand Berthold Schmidt dem "Handelsblatt".

Erstmals habe der Laserspezialist sein Know-how zu Halbleitern aus allen Bereichen zusammengeführt. Schmidt: "So positionieren wir uns noch klarer als bisher als Ausrüster für die Chipindustrie."

Vom neuen Fokus auf Chips verspricht sich Schmidt einen kräftigen Schub für das Familienunternehmen: "Wir rechnen im Mittel mit einem jährlichen Wachstum im Halbleitergeschäft von rund zehn Prozent bis 2030." Der Umsatz mit der Halbleiterindustrie habe bei der letzten Bilanzvorlage vor einem Jahr rund eine Milliarde Euro betragen. Das entspricht rund einem Fünftel des gesamten Umsatzes.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

