Wenig Bewegung an US-Börsen - Gute Nachrichten vom Häusermarkt

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 29.186,27 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit rund 3.320 Punkten ebenfalls fast unverändert (+0,02 Prozent). Einzig die Technologiebörse Nasdaq verzeichnete beim Nasdaq 100 etwas deutlichere Zugewinne und schloss bei 9.185 Punkten (+0,24 Prozent). Dabei gab es durchaus gute Nachrichten, beispielsweise vom US-Immobilienmarkt. Die Verkäufe bestehender Häuser legten im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 3,6 Prozent zu, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1093 US-Dollar (+0,09 Prozent).

Der Goldpreis stieg nur leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.559,08 US-Dollar gezahlt (+0,03 Prozent). Das entspricht einem Preis von 45,19 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur

