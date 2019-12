Künftige DB-Cargo-Chefin will mehr Verkehr auf die Schiene bringen

Für die künftige Chefin der Gütersparte der Deutschen Bahn, Sigrid Nikutta, haben mehr Transporte auf der Schiene Vorrang vor Profitabilität bei DB Cargo. "Ausschließlich auf schwarze Zahlen zu achten, wird dazu führen, dass ich garantiert nicht mehr Verkehr auf die Schiene bringe", sagte Nikutta dem Nachrichtenmagazin Focus.

Hintergrund sind eine sinkende Transportleistung und ein steigendes Defizit des Staatsunternehmens. Bahnchef Richard Lutz hatte in einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) für DB Cargo kürzlich vor einem Defizit von 300 Millionen Euro in diesem Jahr gewarnt. "Natürlich hatte ich eine Diskussion mit dem Verkehrsminister, wohin die Reise für DB Cargo gehen soll, bevor ich den Job als DB-Gütervorstand angenommen habe. Klar ist, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen wollen", so Nikutta weiter. DB Cargo müsse aber auch seine unternehmerischen Hausaufgaben machen. Nikutta wechselt zum neuen Jahr in den Bahnvorstand. Bisher hat sie das größte deutsche Nahverkehrsunternehmen, die Berliner Verkehrsbetriebe, geführt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur