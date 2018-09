SKODA AUTO baut größtes gewerbliches Datenzentrum in Tschechien auf

SKODA AUTO baut sein Datenzentrum am Stammsitz Mladá Boleslav zum größten gewerblichen Rechen- und Speicherzentrum der Tschechischen Republik aus. Das Datenzentrum erreicht nach dem Ausbau eine Rechenkapazität von 15 petaFLOPS, das entspricht 15 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Damit beherrscht es das extrem anspruchsvolle High Performance Computing (HPC). Zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz nutzt SKODA AUTO künftig die bei der Wasserkühlung der Computer anfallende Wärme, um Büros zu beheizen.

Klaus-Dieter Schürmann, IT- und Finanzvorstand von SKODA AUTO erläutert: "Um die Datensicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig maximale Rechenleistung zu erzielen, braucht SKODA AUTO ein Datenzentrum mit modernster Rechen- und Speicherkapazität. Der Ausbau des Datenzentrums belegt, dass SKODA AUTO längst nicht mehr nur Automobilhersteller, sondern auch einer der führenden Mobilitätsdienstleister in der Tschechischen Republik ist".

Die Rechenleistung des Datenzentrums in Mladá Boleslav wird im Vergleich zum bisherigen Stand schrittweise erhöht. Beim High Performance Computing soll die Leistung langfristig verzehnfacht werden. Die Rechenkapazität liegt dann bei 15 petaFLOPS (floating point operations per second), das entspricht 15 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde, die Stromaufnahme beträgt 10 Megawatt. Damit ist es das größte gewerbliche Rechen- und Speicherzentrum der Tschechischen Republik. Die 6.500 Server werden künftig auf einer Grundfläche von fast 1.700 Quadratmetern in 500 Racks untergebracht. Außerdem wurden 210 Kilometer Elektrokabel installiert. Pro Stunde fließen mehr als 4.200 Kubikmeter mit Glykol versetztes Wasser durch den Kühlkreislauf. Als Teil der unternehmensweiten Umweltstrategie Green Future wird künftig die bei der Wasserkühlung anfallende Abwärme genutzt, um damit Büroräume zu beheizen.

Das erweiterte Datenzentrum dient als Datenspeicher, die Unternehmensbereiche Technische Entwicklung und Produktion nutzen die Kapazitäten des Zentrums außerdem für Virtual Reality-Darstellungen, Visualisierungen und Simulationen. Für einige dieser Technologien hat SKODA AUTO die Software selbst entwickelt. Außerdem werden hier künftig die Daten vernetzter Autos hinterlegt.

Als einer der am schnellsten wachsenden Unternehmensbereiche sucht die IT-Abteilung von SKODA ständig nach talentierten Mitarbeitern, die an der Entwicklung der Informations- und Rechensysteme mitwirken. Bewerber erwartet eine hochmoderne, mit neuesten Technologien ausgestattete Arbeitsumgebung und ein Team von ausgesuchten Experten ihres Fachs. Derzeit hat die IT-Abteilung von SKODA 44 Stellenangebote ausgeschrieben, bis zum Jahresende sollen insgesamt 80 neue Stellen besetzt werden.

Die konsequente Digitalisierung des Unternehmens ist ein Eckpfeiler der Strategie 2025. Mit ihr hat SKODA AUTO die Kernbereiche für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens definiert. Außerdem liegt der Fokus darauf, den tiefgreifenden Wandel der Automobilindustrie mit den Themen Elektromobilität, autonomes Fahren und Konnektivität in weiteres Wachstum umzusetzen.

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)