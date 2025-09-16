Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Ufo erklärt Verhandlungen mit Lufthansa für gescheitert

Ufo erklärt Verhandlungen mit Lufthansa für gescheitert

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 11:39 durch Sanjo Babić
Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO)
Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO)

Lizenz: Logo
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat die Gespräche mit der Lufthansa-Konzernführung über eine tarifliche Gesamtlösung für das Kabinenpersonal für gescheitert erklärt. Das teilte die Organisation am Dienstag. Grund sei demnach eine "destruktive Verweigerungshaltung des Managements".

"Seit März 2024 haben wir mit Nachdruck den Dialog mit der Konzernführung gesucht, um in sozialpartnerschaftlicher Verantwortung eine Gesamtlösung zu erreichen", sagte Ufo-Chef Joachim Vázquez Bürger. Das bedrohe nun gut tarifierte Arbeitsplätze und zementiere "inakzeptable Arbeitsbedingungen".

Nach dem Scheitern der Gespräche fordert die Ufo nun die Tarifkommissionen der betroffenen Airlines auf, eigenständige Verhandlungen für die Kabinenbeschäftigten der einzelnen Airlines zu führen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

