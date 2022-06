Mai 2022: Anzahl der Erwerbstätigen weiter angestiegen

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) lag nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2022 mit rund 45,4 Millionen Personen (Originalwert) saisonbereinigt mehr als 100 000 Personen über dem Vorkrisenniveau.

Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 34 000 Personen (+0,1 %), nachdem sie bereits in den Monaten März 2021 bis April 2022 durchschnittlich um jeweils 60 000 Personen oder 0,1 % zugenommen hatte. Somit wächst die Gesamtzahl der Erwerbstätigen seit dem Scheitelpunkt der dritten Corona-Welle in Deutschland im Frühling 2021 weitgehend unbeeinflusst von den weiteren Infektionswellen sowie bisher auch von den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Dadurch waren im Mai 2022 saisonbereinigt 0,3 % oder 130 000 Personen mehr erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Mai 2022 gegenüber April 2022 um 67 000 Personen (+0,1 %) zu. Im Mai erfährt der Arbeitsmarkt traditionell eine Belebung, die 2022 gleichwohl schwächer ausfiel als im Mai-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (+97 000 Personen). Den bisherigen Beschäftigungs-Höchstwert markiert weiterhin der November 2019 mit 45,5 Millionen Erwerbstätigen.

Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten der Erwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige zählen.

Aufwärtstrend stabil

Gegenüber Mai 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Mai 2022 um 1,7 % (+752 000 Personen). Das entspricht der Vorjahresveränderungsrate im Vormonat April 2022 (+1,7 %; +761 000 Personen). Somit bleibt der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt stabil auf hohem Niveau.

Bereinigte Erwerbslosenquote im Mai 2022 bei 2,8 %

Nach Berechnungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Mai 2022 bei 1,19 Millionen Personen. Das waren 385 000 Personen oder 24,4 % weniger als im Vorjahresmonat Mai 2021. Die Erwerbslosenquote lag bei 2,7 % (Mai 2021: 3,7 %).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte wie zum Beispiel Wettereinflüsse oder Streiks lag die Erwerbslosenzahl bei 1,24 Millionen Personen und damit leicht unter dem Niveau des Vormonats April 2022 (-13 500 Personen; -1,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote im Mai 2022 sank auf 2,8 % und lag damit unter dem Wert vom Vormonat April (2,9 %).

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)