KfW IPEX-Bank und SSB arbeiten bei Finanzierung von Stadtbahnen zusammen

Die KfW IPEX-Bank stellt der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ein Darlehen über 84 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag wurde heute im SSB Zentrum unterzeichnet. Die SSB nutzen das Darlehen als Beitrag zur Finanzierung von 30 Stadtbahnen der Serie S-DT8.17. Diese 30 Stadtbahnen werden anteilig Ersatz- und Neubeschaffungen für die Stadtbahnflotte der SSB sein.

Die Beschaffung der S-DT8.17-Fahrzeuge realisiert die SSB als vertragliche Option in der Folge des aktuellen Stadtbahnprojektes S-DT-8.16 beim Hersteller Stadler Deutschland GmbH. Der SSB-Aufsichtsrat hat der Finanzierung und Beschaffung der weiteren 30 Fahrzeuge zugestimmt. Die Kostenprognosen für eine Stadtbahn der Baureihe S-DT8.17 liegen im Bereich von um die sechs Millionen Euro.

KfW IPEX-Bank und SSB vertiefen mit der unterzeichneten Finanzierung ihre Zusammenarbeit. Die SSB wurde bei der Strukturierung und Einwerbung des Darlehens von der HKCF Corporate Finance GmbH unterstützt. Zur Finanzierung von 40 Fahrzeugen der Serie S-ST8.16 besteht bereits ein Darlehen der KfW IPEX-Bank an die SSB.

"Wir freuen uns sehr, dass wir erneut unseren Kunden SSB unterstützen und damit zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Mobilität in Stuttgart beitragen können" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Ein attraktives Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ist ein elementarer Bestandteil für eine erfolgreiche Verkehrswende in Deutschland und die Dekarbonisierung im Verkehrssektor."

"Die Beschaffung der beiden Stadtbahn-Serien S-DT8.16 und S-DT8.17 ist eine der größten Einzel-Investitionen in der Geschichte der SSB. Mit der KfW IPEX-Bank haben wir einen verlässlichen Partner, mit dem wir gemeinsam die Verkehrswende in Stuttgart und der Region finanzieren und sie damit weiter vorantreiben", erklärt der Kaufmännische Vorstand der SSB Mathias Hüske. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der KfW IPEX-Bank, denn mithilfe der Finanzierung kann die SSB die notwendige Ertüchtigung ihrer Stadtbahnflotte umsetzten", unterstreicht der Technische Vorstand der SSB Thomas Moser.

Quelle: KfW IPEX-Bank (ots)