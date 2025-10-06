Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Kann bald jeder ein Stück Rembrandt kaufen? Milliardär plant Börsengang!

Kann bald jeder ein Stück Rembrandt kaufen? Milliardär plant Börsengang!

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 18:05 durch Sanjo Babić
Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge
Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Sammler Thomas S. Kaplan führt laut The Art Newspaper Gespräche, seine Leiden Collection – mit Rembrandt, Vermeer & Co. – über einen Börsengang in handelbare Anteile zu zerlegen. Ziel sei, Millionen Kleinanlegern Zugang zu „Blue-Chip-Kunst“ zu geben; Details nennt ein auf der Sammlungsseite publiziertes TAN-Dokument.

Das Modell sieht vor, den Gesamtwert der Sammlung in Wertpapiere zu „fractionalisieren“, die an einem regulierten Markt gehandelt werden. Befürworter sprechen von Demokratisierung und Liquidität, Kritiker warnen vor Bewertungsrisiken, Verwahrungskosten und Governance-Fragen. Für die Kunstwelt wäre es ein Bruch mit dem klassischen Sammlermodell – und ein Test, wie volatil Kunst als Anlageklasse im Publikumsmarkt ist.

In der Finanzbranche gilt ARTEX als naheliegender Handelsplatz; ähnliche Konzepte wurden dort bereits skizziert. Ob der IPO tatsächlich kommt, hängt von Prospekt-, Steuer- und Stiftungsfragen ab. Beobachter erwarten in jedem Fall, dass das Vorhaben weitere „Art-IPOs“ nach sich ziehen könnte.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte schaum in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige