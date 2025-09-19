Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft „Einstieg bei Intel“: Nächster Nvidia-Coup befeuert Chipfantasie

„Einstieg bei Intel“: Nächster Nvidia-Coup befeuert Chipfantasie

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Grafik-Prozessor auf einer Nvidia GeForce 6600GT (Symbolbild)
Grafik-Prozessor auf einer Nvidia GeForce 6600GT (Symbolbild)

Foto: Berkut
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Berichte über einen neuen Schritt von Nvidia in Richtung Intel nähren die Fantasie am Markt und schüren Erwartungen an engere Zusammenarbeit in der Chipfertigung und beim KI-Boom. Dies berichtet die "Welt".

Die Meldung verweist auf einen „Einstieg bei Intel“, der als strategischer Schachzug von Nvidia gewertet wird. Im Fokus steht die Aussicht auf engere Kooperationen rund um Fertigungskapazitäten, Lieferketten und KI-Hardware. An der Börse sorgten die Schlagzeilen für deutlich erhöhte Aufmerksamkeit, während Analysten die mittel- bis langfristigen Effekte auf Margen und Technologie-Roadmaps abwägen.

Der Schritt dürfte die Wettbewerbsdynamik in der Halbleiterbranche weiter anheizen. Für Intel wäre zusätzliche Auslastung und Reputation im Foundry-Geschäft ein Pluspunkt, während Nvidia seine Abhängigkeiten reduzieren und Kapazitäten diversifizieren könnte. Wie weitreichend die Zusammenarbeit tatsächlich ist, werden offizielle Details und die nächsten Investorentermine zeigen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte armee in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige