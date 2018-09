DAX im Plus - Wirecard legt kräftig zu

Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.374,66 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste haben die Aktien von Wirecard kurz vor Handelsschluss mit fast fünf Prozent kräftig zugelegt. Die Anteilsscheine von BMW, der Lufthansa und von Daimler bilden kurz vor Handelsschluss die Schlusslichter der Liste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1768 US-Dollar (+0,16 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: