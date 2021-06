Auslastungen bei der Bahn steigen an Wochenenden auf 30 Prozent

Mit Beginn der Ferien-Saison werden die Züge der Deutschen Bahn wieder voller: Seit Ende Mai zieht die Nachfrage merklich an. "Die Auslastung der Fernverkehrs-Züge ist an Wochenenden auf 30 Prozent gestiegen", sagte ein Bahn-Sprecher der "Bild am Sonntag".

Für Juni lägen die Buchungen zehn Prozent über dem Vorjahr. Das sei das stärkste Wachstum seit Beginn der Pandemie. DB-Personalvorstand Martin Seile kritisierte die Streikandrohungen der Lokführergewerkschaft GDL zur Urlaubszeit. "Jetzt, wo die Ferien vor der Tür stehen und sich viele wieder aufs Reisen freuen, will die GDL-Spitze die Aufbruchsstimmung zunichtemachen", sagte er der "Bild am Sonntag". Quelle: dts Nachrichtenagentur