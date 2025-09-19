Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Ford bietet Mitarbeitern oft sechsstellige Abfindungen - Zuschläge für Kinder und IG-Metall-Mitgliedschaft

Ford bietet Mitarbeitern oft sechsstellige Abfindungen - Zuschläge für Kinder und IG-Metall-Mitgliedschaft

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Logo der Ford Motor Company
Logo der Ford Motor Company

Köln. Nach der Ankündigung eines umfassenden Stellenabbaus in den Kölner Ford-Werken hat das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsangebot vorgelegt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, können Mitarbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit mehr als 300.000 Euro bekommen.

Das geht aus einer internen Liste, die der Zeitung vorliegt. Beschäftigte mit vier Jahren bei Ford dürfen demnach unter Umständen deutlich mehr als 60.000 Euro an Zahlungen erwarten.

Die Abfindungen sind zwar nach Arbeitsjahren gestaffelt und altersabhängig, dennoch gibt es einen Experten zufolge vergleichsweise hohen Sockelbetrag zwischen 25.000 und 80.000 Euro, außerdem Zuschläge für Kinder (5500 Euro) und die Mitgliedschaft in der IG Metall (2500 Euro).

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rudel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige