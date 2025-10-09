IWH sieht Plateau bei Insolvenzen – Risiken bleiben

Laut dts kommt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle zu dem Ergebnis, dass der Trendanstieg bei Unternehmensinsolvenzen vorerst gestoppt ist. Die Fallzahlen stabilisieren sich auf erhöhtem Niveau. Regional und sektorbezogen bleiben Risiken bestehen, berichtet dts.

Das IWH verweist auf nachlassende Energiepreise und eine leichte Entspannung bei Lieferketten. Gleichzeitig wirken hohe Zinsen und schwache Investitionen weiterhin dämpfend. Besonders Bau, stationärer Handel und Teile der Industrie gelten als anfällig.

Für die nächsten Monate erwartet das Institut keine schnelle Rückkehr zu Vorkrisenwerten. Prävention, Frühwarnsysteme und Beratung sollen Ausfälle begrenzen. Politik und Banken sollen Übergangsfinanzierungen zielgenau ausrichten.

Quelle: ExtremNews



