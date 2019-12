DAX vor Weihnachten schwach - Bayer legt gegen den Trend stark zu

Am Montag vor Weihnachten hat sich der DAX schwach gezeigt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.300,98 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Gegen den Trend deutlich im Plus war die Aktie von Bayer, die bis kurz vor Handelsende über drei Prozent zulegte. Hintergrund waren Meldungen, wonach die US-Regierung den Chemie-Konzern im Glyphosat-Streit auch weiterhin den Rücken stärkt. Die fünf DAX-Unternehmen mit "Deutsche" im Firmentitel waren kurz vor Handelsende die fünf Schlusslichter: Deutsche Telekom, Deutsche Börse, Deutsche Post, Deutsche Lufthansa und Deutsche Bank waren in dieser Reihenfolge am Ende der Kurliste zu finden, Letztere mit einem Abschlag von rund zwei Prozent.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1089 US-Dollar (+0,10 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur