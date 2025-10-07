Wall Street gemischt – S&P 500 und Nasdaq mit Rekorden, Dow leicht im Minus

An der Wall Street schlossen S&P 500 und Nasdaq am Montag auf Rekordständen, der Dow gab leicht nach, meldet AP News; parallel zogen Gold und Öl an, während der Euro zum Dollar schwächer tendierte (EZB/Reuters).

Im Handel überwogen Technologiewerte, getrieben von anhaltender KI-Euphorie. Zyklische Blue Chips im Dow lagen dagegen zurück. Anleger blicken nun auf neue Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen; kurzfristig bleibt die Spanne eng.

Die US-Börsen im Überblick:

S&P 500 6.740,28 Punkte (+26,85 / +0,40 %).

Nasdaq Composite 22.941,67 Punkte (+159,48 / +0,70 %).

Dow Jones Industrial 46.694,97 Punkte (−46,74 / −0,10 %).

Russell 2000 2.486,35 Punkte (+9,91 / +0,40 %).

Euro/Dollar: Der Euro notierte laut EZB bei 1,1678 US-$ (−0,0064 $; −0,55 % ggü. Fr.). Umgekehrt kostete 1 US-$ 0,8563 € (+0,0047 €; +0,55 %).

Öl (Brent): 56,04 € je Barrel (+1,13 €; +2,06 %). Grundlage ist ein Schluss von 65,44 US-$ und die Umrechnung mit dem EZB-Kurs vom Montag bzw. Freitag.

Gold: 3.361,80 € je Feinunze (+51,43 €; +1,55 %).

Silber: 41,50 € je Feinunze (+0,63 €; +1,55 %).

Quelle: ExtremNews



