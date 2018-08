Griechenland wird für deutsche Unternehmen laut BDI attraktiver

Griechenland wird nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) nach dem Ende des Rettungsprogramms für deutsche Unternehmen als Markt wieder interessant. "Das gute Ende der europäischen Hilfsprogramme ist ein positives Signal für Griechenland selbst und die EU insgesamt", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Griechenland könne dank europäischer Solidarität nach acht Jahren wieder auf eigenen Beinen stehen. Strukturreformen hätten das Wirtschaftswachstum belebt. "Im Ergebnis sind wir in der Industrie überzeugt, dass der griechische Markt für deutsche Unternehmen wieder attraktiver wird", sagte Lang. Allerdings seien längst noch nicht alle Probleme in Griechenland gelöst. "Die griechische Regierung muss sich nun gezielt den Defiziten in Verwaltung, Justiz, den Arbeits- und Produktmärkten widmen", sagte Lang.

Quelle: Rheinische Post (ots)