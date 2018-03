Konjunkturindizes werden auf Basisjahr 2015 umgestellt

Die monatlichen Indizes für den Auftragseingang und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie für die Produktion im Produzierenden Gewerbe werden mit dem Berichtsmonat Januar 2018 vom bislang geltenden Basisjahr 2010 auf das neue Basisjahr 2015 umgestellt. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit.

Erstmals mit Berichtsmonat Januar 2018 werden Ergebnisse für die neuen Auftragsbestandsindizes im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes publiziert. Mit diesem Maß der noch nicht erledigten Aufträge stellt das Statistische Bundesamt ein weiteres Instrument zur Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung zur Verfügung. Zeitgleich mit den Auftragsbestandsindizes werden Ergebnisse zu den Reichweiten der Aufträge im Verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht.

Anläßlich der Umstellung wurde beim Produktionsindex die Berechnungsweise der Gewichte für das Baugewerbe angepasst. Bei den bestehenden Auftragseingangs- und Umsatzindizes gibt es keine methodischen Änderungen.

Die Pressemitteilung zum ersten Ergebnis auf neuer Basis für Auftragseingangs- und Umsatzindizes erscheint am 8. März 2018, für die Produktionsindizes am 9. März 2018. Die Ergebnisse zu den Auftragsbestandsindizes und Reichweiten werden erstmals am 19. März 2018 in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)