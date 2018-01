J.P. Morgan listet verbriefte Derivate exklusiv an der Börse Stuttgart

Die US-Bank J.P. Morgan baut ihre Aktivitäten als Emittent verbriefter Derivate in Deutschland aus und setzt dabei auf die Börse Stuttgart als exklusiven Listingplatz. Nun sind erste Hebelprodukte von J.P. Morgan an der Börse Stuttgart handelbar. J.P. Morgan übernimmt für die Produkte auch das Market-Making im Handelssegment Euwax.

"In Hongkong sind wir mit unseren Optionsscheinen und Hebelprodukten bereits seit einigen Jahren Marktführer. Unsere globale Expertise möchten wir nun auch in den deutschen Markt bringen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart", sagt Dirk Urmoneit, Head of Exchange Traded Products Trading EMEA bei J.P. Morgan. Marcel Langer, Head of Exchange Traded Products Sales Germany, ergänzt: "Nach intensiven Vorbereitungen haben wir mittlerweile die ersten zweieinhalbtausend Produkte emittiert und werden unser Angebot für erfahrene Trader und Anleger im Laufe der kommenden Wochen und Monate konstant ausbauen."

"Wir freuen uns, dass sich J.P. Morgan für ein exklusives Listing an der Börse Stuttgart als größtem börslichen Handelsplatz für verbriefte Derivate in Deutschland entschieden hat. In Stuttgart können Anleger die Produkte von J.P. Morgan börslich in höchster Preisqualität und Transparenz handeln", sagt Dragan Radanovic, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart GmbH: "Das Engagement von J.P. Morgan stärkt auch unser Euwax-Segment, das wir gemeinsam mit allen Emittenten als führende Plattform im börslichen Handel mit strukturierten Produkten weiterentwickeln."

Quelle: Börse Stuttgart (ots)