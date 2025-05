Dax zum Wochenstart stark - Verschnaufpause im Zollstreit

Zum Wochenstart hat der Dax deutliche Gewinne eingefahren. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.027 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

"Keine Nachrichten sind aktuell gute Nachrichten und so kann der Dax am Montag seine Kursgewinne halten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Initiiert wurden diese durch eine Prolongation des neuen Vorstoßes der USA in den laufenden Zollverhandlungen. Nun stehen nicht mehr 25, sondern 50 Prozent Zölle auf Waren und Produkte aus der EWU im Raum."



"Die schnellen und wendigen Verhandlungstaktiken der USA sind augenscheinlich nichts für die eher behäbigen EU-Verhandlungsabgesandten. Zumindest deutet sich ein heißer Börsensommer an, mit viel Spannung, Überraschungen und Volatilität", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1379 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8788 Euro zu haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur