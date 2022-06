DAX schließt knapp im Plus - BDI senkt Konjunkturprognose

Am Dienstag hat der DAX leichte Kursgewinne über den Tag gerettet und damit zum dritten Handelstag in Folge im grünen Bereich geschlossen, wenngleich das Plus zwischenzeitlich größer war.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.292,40 Punkten berechnet, ein Zugewinn in Höhe von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Anleger ließen sich dabei kaum beeindrucken vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr auf 1,5 Prozent senkte. Zu Jahresbeginn war der Spitzenverband noch von einer BIP-Zunahme von rund 3,5 Prozent ausgegangen.

Der Ölpreis stieg deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 115,40 US-Dollar, das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0553 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9476 Euro zu haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur