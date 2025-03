Dax lässt nach - Zalando und Infineon hinten

Zum Wochenausklang hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.892 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Tagesstart verharrte der Dax im weiteren Verlauf unter Schwankungen im Minus.

Marktanalyst Andreas Lipkow erklärte, dass sich am Freitag teils nur wenige Unternehmen auf der Gewinnerseite wiederfanden. "Dabei zeigt sich zum Wochenschluss erneut der Fokus auf die Aktien der defensiven Unternehmen wie Deutsche Börse, Fresenius und RWE. Von den Technologiewerten trennen sich die Investoren weiterhin."



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Deutscher Telekom und Qiagen an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Infineon und Zalando.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im April kostete 43 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis sank leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 71,86 US-Dollar, das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0809 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9252 Euro zu haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur