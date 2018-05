Deutsche-Bank-Investor fordert neue Strategie

Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment, verlangt von der Deutsche Bank-Führung eine neue Strategie: "Die Deutsche Bank braucht eine neue Strategie und muss endlich die Marktanteilsverluste im Investmentbanking stoppen", sagte Speich der "Welt am Sonntag". "Die ersten Ankündigungen von Herrn Sewing sind gut, aber weitere müssen folgen."

Der neue Vorstandsvorsitzende muss sich in der nächsten Woche auf der Hauptversammlung erstmals seinen Aktionären stellen. Schon kurz nach seinem Amtsantritt Anfang April hatte er Schritte zur Fokussierung des Investmentbankings verkündet. Laut Fondsmanager Speich ist dies jedoch nicht ausreichend: Eine nur leicht angepasste Ausrichtung des Instituts werde nicht funktionieren, die Größe seiner Bilanz stehe in einem krassen Missverhältnis zur geringen Profitabilität und Marktkapitalisierung. Die Kosten seien viel zu hoch. "Es muss dringend etwas passieren. Es ist die letzte Chance für die Deutsche Bank", warnt Speich in der "Welt am Sonntag".

Quelle: dts Nachrichtenagentur