Ifo-Index fällt auf 87,7 – Hoffnung auf Erholung erhält Dämpfer

Ifo-Index fällt auf 87,7 – Hoffnung auf Erholung erhält Dämpfer

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 10:28 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /OTT

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im September auf 87,7 Punkte gefallen – von 88,9 im August –, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Vor allem Erwartungen in Industrie und Dienstleistungen rutschten ab.

Die Unternehmen bewerten ihre laufenden Geschäfte verhaltener; die Erwartungskomponente sank deutlich. Im Verarbeitenden Gewerbe nahmen Neuaufträge erneut ab, der jüngste Hoffnungsschimmer bei Investitionsgüterherstellern verblasste.


Im Dienstleistungssektor erreichten die Erwartungen den schwächsten Stand seit Februar. Transport und Logistik meldeten spürbare Eintrübungen. Im Handel gaben die Erwartungen nach, während die aktuelle Lage leicht besser beurteilt wurde. Ein Gegenpunkt kommt vom Bauhauptgewerbe: Nach Rückgang im Vormonat hellte sich das Klima dort wieder auf, die Firmen zeigten sich minimal zufriedener.

Quelle: ExtremNews

