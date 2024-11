US-Börsen klettern auf neue Allzeithochs

Die US-Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt und dabei wieder Allzeithochs markiert. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.860 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Montag und der höchste Schlussstand aller Zeiten. Das Allzeithoch im Handelsverlauf wurde erst wenige Minuten vor Handelsende bei 44.882 Punkten markiert.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 6.021 Punkten auch auf Rekordhoch, 0,6 Prozent im Plus und hat mit sieben Handelstagen im Plus die längste Gewinnserie seit Mitte September hingelegt. Die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 20.922 ebenfalls 0,6 Prozent höher, hier wurde ein neues Allzeithoch aber verpasst. Dabei waren die Indizes zunächst sogar im Minus gestartet, Donald Trumps Zollpläne schockierten viele Anleger. Im späteren Handelsverlauf sorgten dann Meldungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah für gute Stimmung am Aktienmarkt. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0480 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9542 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 2.632 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 80,75 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 72,67 US-Dollar, das waren 34 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur