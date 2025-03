Dax schmiert ab - Sondervermögen-Fantasien enttäuscht

Zum Wochenstart hat der Dax deutliche Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.620 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Am Ende der Kursliste rangierten Siemens Energy, MTU und SAP. Aufwind verspürten dagegen unter anderem die Papiere der Autobauer sowie der Deutschen Börse.



"Zum Wochenstart zeigen sich die Investoren sehr zurückhaltend und trennen sich insbesondere von den Gewinneraktien der letzten Handelstage", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es ist noch lange nicht ausgemachte Sache, dass es das avisierte Sondervermögen in dieser Form in Deutschland geben wird. Nun macht sich in der Politik bereits die erste Front auf und weitere dürften noch folgen. Der Dax 40 verliert in diesem Umfeld an Kursdynamik, da die zuletzt erreichten Kursrekorde maßgeblich von der Fantasie rund um das Sondervermögen angetrieben wurden."



"In den USA scheint sich die Angst über eine potentielle Rezession breitzumachen und drückt ebenfalls auf die Kurse der teilweise sehr hoch bewerteten Unternehmen. Die kommenden Handelstage werden für den weiteren Handelsverlauf des Dax entscheidend sein. Eine Fortsetzung der Kurskonsolidierung sollte kategorisch nicht ausgeschlossen werden", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0837 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9228 Euro zu haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur