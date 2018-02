Sachsenring erweitert Fahrrad-Produktion in Sangerhausen - bis zu 40 neue Jobs

Der Fahrradhersteller Sachsenring Bike Manufaktur will seine Belegschaft aufstocken. In den nächsten Wochen soll ein zweites Produktionsband in der Fabrik in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) eröffnet werden, sagte Werkleiter Matthias Herold der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Dafür würden in der Region etwa 20 bis 40 Produktionsmitarbeiter gesucht. Damit reagiere man auf die gute Auftragslage, so Herold. "Wir sind ganz zufrieden damit." Sachsenring hatte im Juli vergangenen Jahres den Geschäftsbetrieb der insolventen Mifa und die verbliebenen rund 130 Mitarbeiter übernommen. Seit 1. August 2017 firmiert das Unternehmen als Sachsenring Bike Manufaktur. Nach längerer Kurzarbeit wird seit Jahresanfang wieder voll produziert. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

