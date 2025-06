DB Cargo sieht strukturelle Probleme im Güterverkehr

Sigrid Nikutta, Vorständin Güterverkehr der Deutschen Bahn und Vorstandsvorsitzende der DB Cargo, sieht grundlegende Versäumnisse im Schienengüterverkehr. "Das Problem ist struktureller Natur. Der Schienengüterverkehr spielte lange in der öffentlichen Wahrnehmung und der Politik keine Rolle", sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online.

"Es herrschte jahrzehntelang eine Unklarheit darüber, ob dieser Bereich überhaupt weiter betrieben und ausgebaut werden soll. Strecken wurden stillgelegt, der Lkw schien als einfachere Alternative", so Nikutta. "Heute wissen wir, dass die Schiene einer der wichtigsten Hebel für den Klimaschutz ist."



Das Hauptproblem sei die Infrastruktur. Diese sei "zu alt, zu störanfällig und zu voll". Vor allem die Knotenpunkte seien überlastet, etwa in Köln, Hamburg, Mannheim, Berlin, so Nikutta. "Eine Spontanheilung der Pünktlichkeit wird es nicht geben. Es hilft nur, das Gesamtnetz langfristig zu modernisieren." Auch Digitalisierung und KI könnten entscheidende Hebel sein, "aber das alles kostet Geld und Zeit".



Mit Blick auf die neue Bundesregierung zeigt sich Nikutta optimistisch. "Ich nehme äußerst positiv wahr, dass die Schiene und auch der Güterverkehr eine Rolle spielen - und vor allem auch im Koalitionsvertrag verankert sind." Doch räumt sie ein: "Mit Schnellschüssen rechne ich aber nicht."



Zur Frage nach der Einsatzfähigkeit der Bahn im Verteidigungsfall äußerte sich Nikutta zuversichtlich. "Selbstverständlich sind wir in Deutschland und Europa in der Lage, die Krisenlogistik zu stemmen", sagte sie. Man stehe im engen Austausch mit der Bundeswehr und europäischen Partnern. Der Ukraine-Krieg habe gezeigt, wie schnell die Bahn auf neue Anforderungen reagieren könne.

Quelle: dts Nachrichtenagentur