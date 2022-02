NRZ: "Dille & Kamille": Niederländische Wohnkette expandiert in NRW

Die niederländische Wohn- und Dekokette "Dille & Kamille" fasst nach der Eröffnung ihrer ersten deutschen Filiale in Köln weitere Läden in NRW und in ganz Deutschland ins Auge. Wie die "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" (NRZ) im Gespräch mit dem Unternehmen erfuhr, ist bereits eine Öffnung im Mai in Münster geplant.

Expandiert werden solle zudem noch in diesem Jahr in Düsseldorf, möglicherweise auch in anderen Bundesländern, so Shopmanagerin Nastasja Lamé. Auch eine zweite Filiale in Köln sei im Gespräch. Die niederländische Kette ist insbesondere in der Grenzregion bekannt. Im Dezember seien sogar auffallend viele Shoppingtouristen aus den Niederlanden in die Kölner Filiale gekommen, um dem Lockdown im Nachbarland zu entgehen. Quelle: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung (ots)