Neue Jets – und trotzdem Jobabbau? Ärger bei Bosch

Neue Jets – und trotzdem Jobabbau? Ärger bei Bosch

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:03 durch Sanjo Babić
Firmensitz der Robert Bosch GmbH in Gerlingen
Firmensitz der Robert Bosch GmbH in Gerlingen

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet über Kritik an mutmaßlichen Plänen bzw. Anschaffungen von Business-Jets im Umfeld des Konzerns Bosch, während Stellen abgebaut werden. Laut Artikel stößt das in Belegschaft und Netz auf Unverständnis. Das Unternehmen verweist auf Wirtschaftlichkeit und Einsatzprofile, heißt es im Bericht.

Managerreisen, Ersatzteile-Logistik und Kundentermine dienen Firmen als Gründe für Geschäftsflieger. Kritiker fordern Linienflüge, Videokonferenzen und CO₂-Kompensation statt neuer Jets. Symbolpolitik spiele in Krisenzeiten eine große Rolle für Akzeptanz.

Bosch kündigt an, Investitionen und Sparprogramme getrennt zu bewerten. Betriebsräte verlangen Transparenz über Kosten und Nutzen. Ob die Diskussion zu konkreten Änderungen führt, bleibt offen.

Quelle: ExtremNews


