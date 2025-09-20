Börsenrausch in New York: Leitindizes auf Allzeithoch, Russell 2000 knickt ein

AP berichtet, dass die Wall Street am Freitag mit neuen Allzeithochs schloss: Der Dow stieg um 0,4 %, der S&P 500 um 0,5 % und der Nasdaq um 0,7 %. Rückenwind kam von der jüngsten Fed-Zinssenkung und starken Tech-Werten.

An der Wall Street endete der Handel mit breiten Kursgewinnen und frischen Rekorden. Der Dow Jones schloss bei 46.315,27 Punkten (+172 Punkte; +0,37 %), der S&P 500 bei 6.664,36 Punkten (+0,49 %) und der Nasdaq Composite bei 22.631,48 Punkten (+0,70 %). Dagegen gab der Small-Cap-Index Russell 2000 nach und beendete den Tag bei 2.448,77 Punkten (−0,80 %). Die Indizes profitierten von der jüngsten Zinssenkung der US-Notenbank und anhaltender Stärke im Halbleiter- und Technologie-segment.

Im Wochenvergleich legte der S&P 500 um 1,2 %, der Dow um 1,0 % und der Nasdaq um 2,2 % zu, während der Russell 2000 ebenfalls um 2,2 % anzog. Auf Einzeltitelebene stützten positive Unternehmensnachrichten die Stimmung; zugleich blieb der Blick auf die weitere Zinsbahn gerichtet, nachdem die Fed weitere, aber graduelle Schritte in Aussicht stellte. Händler sprachen von einer konstruktiven Risikoatmosphäre, jedoch mit Selektivität zulasten kleinerer Werte.

Goldpreis: Spot-Gold lag am Abend bei rund 3.660 US-Dollar je Feinunze.

Silberpreis: Silber notierte bei etwa 42,35 US-Dollar je Feinunze.

Ölpreis: Brent-Rohöl kostete zuletzt ungefähr 67,29 US-Dollar je Barrel.

Dollarkurs in Euro: 1 US-Dollar entsprach im späten Handel etwa 0,84–0,85 Euro (Euro ca. 1,18 US-Dollar).

Quelle: ExtremNews



