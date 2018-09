Namaste unterzeichnet Kaufvertrag für Hanf mit Tilray

Namaste Technologies Inc. ("Namaste" oder das "Unternehmen") (TSXV: N) (Frankfurt: M5BQ) (OTCMKTS: NXTTF) ist erfreut, die Unterzeichnung eines Kaufvertrags (der "Kaufvertrag") mit Tilray Canada Ltd., einer Tochtergesellschaft von Tilray Inc., bekanntzugeben. Laut des Kaufvertrags wird das Unternehmen medizinische Hanfprodukte als Massengut von Tilray erwerben, um sie auf Namastes E-Commerce-Plattform durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Cannmart Inc. ("Cannmart") weiterzuverkaufen.

Kurz vor dem erwarteten Erhalt von Cannmarts Verkaufslizenz ist das Unternehmen bei dem Versuch der Umsetzung seiner Strategie weiterhin energisch auf der Suche und Sicherstellung von Partnerschaften mit den wichtigsten ACMPR-lizenzierten Herstellern. Die Liefervereinbarung mit Tilray Canada wird Cannmarts derzeitigem Produktangebot zu einer bedeutenden Wertsteigerung verhelfen. Namaste ist hocherfreut, seinen Patienten Tilrays hochwertige medizinische Hanfprodukte von pharmazeutischer Qualität bieten zu können. Tilray gilt als Weltmarktführer in den Bereichen Forschung, Anbau, Produktion und Vertrieb von Hanf und Cannabinoiden und versorgt derzeit mehrere tausend Patienten in elf Ländern über fünf Kontinente verteilt. Der Liefervertrag stellt einen bedeutenden Meilenstein für Namaste dar und ebnet den Weg für zukünftige Partnerschaften auf globalen Märkten, auf denen das Unternehmen einen starken Marktanteil halten kann. Namaste bleibt seinen medizinischen Hanfpatienten weiterhin verpflichtet, indem das Unternehmen durch seine Online-Plattform umfassendste Patientenerfahrungen bietet. Durch die Bestandslieferung an Cannmart werden Tilrays hochwertige Produkte für Cannmarts Patienten verfügbar sein. Diese Partnerschaft ermöglicht Patienten, auf Namastes Plattform von einer Vielfalt an hochwertigen medizinischen Hanfprodukten zu wählen und bedeutet darüber hinaus eine erhebliche Wertsteigerung für Cannmarts Patienten und das Unternehmen im Allgemeinen. Das Unternehmen integriert weiterhin führende Technologieplattformen, einschließlich seines Online-Patientenportals, NamasteMD ("NamasteMD.com") und seiner urheberrechtlich geschützten KI-Technologie, um Patienten das branchweit umfangreichste Produktangebot bieten zu können. Vor kurzem führte das Unternehmen My Uppy Cannabis Journal ein, eine mit künstlicher Intelligenz betriebene Anwendung für Patientenfeedback (verfügbar für Apple- und Androidgeräte). Namaste vertritt die Meinung, dass seinen Patienten auf diese Weise ein außergewöhnliches Kauferlebnis geboten wird, das individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Patienten angepasst werden kann. Kommentar des Managements Sean Dollinger, Präsident und CEO von Namaste: "Die Unterzeichnung eines Kaufvertrag mit Tilray, ein unserer Meinung nach führender lizenzierter Hersteller in Kanada, erfüllt uns mit großer Freude. Einige unserer Kunden von NamasteMD haben bereits Produkte durch Tilray bestellt und die Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, waren überwältigend positiv. So freuen wir uns darauf, Tilrays Qualitätsprodukte auf unserer Plattform anbieten zu dürfen. Namastes Ziel, Kanadas führende E-Commerce-Plattform für Medizinalhanf zu werden, ist durch die Unterzeichnung dieses strategischen Liefervertrags mit einem Branchenführer wie Tilray ein gutes Stück nähergerückt. Namaste schätzt sich äußerst glücklich über die Möglichkeit, mit einem der wahren Wegbereiter der Branche kooperieren zu dürfen. Wir freuen uns darauf, unseren Patienten Tilrays Produkte anbieten zu können und durch Cannmart.com eine außergewöhnliche Nutzererfahrung für jeden einzelnen Patienten zu schaffen." Informationen zu Tilray Tilray gilt als globaler Wegbereiter für Forschung, Anbau, Produktion und Vertrieb von Hanf und Cannabinoiden und versorgt derzeit mehrere tausend Patienten in elf Ländern über fünf Kontinente verteilt. Informationen zu Namaste Technologies Inc. Namaste Technologies ist Your Everything Hanf Store(TM). Namaste betreibt weltweit die größte E-Commerce-Plattform für Hanf mit über 30 Websites in mehr als 20 Ländern unter verschiedenen Marken. Durch Tochtergesellschaften umfasst Namastes Produktangebot Vaporisatoren, Glaswaren, Zubehör und CBD-Produkte. Das Unternehmen wird Medizinalhanf vorbehaltlich der Genehmigung von Health Canada in Kürze auf dem kanadischen Markt vertreiben. Namaste hat innovative Technologieplattformen entwickelt und übernommen, einschließlich NamasteMD.com, Kanadas erste mit Health Canada konforme telemedizinische Anwendung. Im Mai 2018 übernahm Namaste Findify AB, ein in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen führendes Unternehmen. Findify greift auf KI-Algorithmen zurück, um Kunden optimierte und personalisierte On Site-Einkaufserlebnisse bieten zu können. Namaste konzentriert sich auf den wirksamen Einsatz hochmoderner Technologien, um über sämtliche Plattformen hinweg optimierte Nutzererfahrungen möglich werden zu lassen. Namaste wird weiterhin innovative Technologien entwickeln und übernehmen, die von großem Wert für das Unternehmen, seine Aktionäre sowie den breiteren Hanfmarkt sind. Auf weitere Informationen zu dem Unternehmen und seinem Produktangebot kann über folgende Links zugegriffen werden: NamasteTechnologies.com NamasteMD.com NamasteVapes.ca Everyonedoesit.ca ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf gegenwärtige Erwartungen stützen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen oder Ergebnisse zu verstehen. Derartige Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen angenommen werden. Obwohl solche Aussagen auf der bestmöglichen Beurteilung des Managements beruhen, übernimmt Namaste keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, es handelt sich um ein gesetzliches Erfordernis. Obwohl das Unternehmen Erwartungen oder Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, als angemessen erachtet, sollte man sich nicht auf vorausblickende Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie aufgrund ihrer Art inhärente Risiken und Ungewissheiten. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Datum der vorliegenden Pressemitteilung. Aufgrund mehrerer Faktoren und Risiken, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erwähnt wurden, die im Unternehmensprofil unter www.sedar.com einsehbar sind, kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen den zu diesem Zeitpunkt angenommenen kommen. Diese Pressemitteilung beinhaltet "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Wertpapiergesetzes von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen dieser Art erfolgen unter den "Safe Harbor" Vorschriften des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1955. TSXV hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt. Quelle: Namaste Technologies Inc. (ots)

Anzeige: