Arzneimittel-Hersteller baut neues Lager in Brehna

Nach erfolgreichem Börsengang will der Arzneimittel-Hersteller Dermapharm seinen Haupt-Produktionsstandort in Sandersdorf-Brehna ausbauen. "Wir beginnen in diesem Jahr mit der Errichtung eines neuen Lagers", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Dafür würden rund elf Millionen Euro investiert. Das bayerische Unternehmen Dermapharm ging am 9. Februar 2018 an die Börse und sammelte 115 Millionen Euro ein. Am Standort Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) beschäftigt das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

