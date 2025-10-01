Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Aufholprozess im Osten: DIW sieht Annäherung an schwächere West-Länder

Aufholprozess im Osten: DIW sieht Annäherung an schwächere West-Länder

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 07:12 durch Sanjo Babić
Südzucker Fabrik in Brottewitz
Südzucker Fabrik in Brottewitz

Foto: Elmschrat
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Angaben von dts und dem DIW nähern sich ostdeutsche Länder wirtschaftlich den strukturschwächeren Regionen im Westen an.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht Anzeichen für eine fortgesetzte Annäherung der Wirtschaftsleistung. Besonders dynamisch entwickeln sich Branchen mit Fachkräftebedarf und höherer Wertschöpfung. Zugleich bleiben Produktivitäts- und Lohnabstände zu den stärksten westdeutschen Regionen bestehen.

Entscheidend sind laut DIW Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Bildung. Auch Ansiedlungen in Zukunftsfeldern können Impulse setzen. Arbeitskräftesicherung und regionale Innovationsnetzwerke gelten als Hebel, um das Tempo des Aufholprozesses zu halten. In der Politik wächst der Druck, Förderkulissen zielgenauer auf strukturschwache Räume zuzuschneiden.

Quelle: ExtremNews


