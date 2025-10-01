Aufholprozess im Osten: DIW sieht Annäherung an schwächere West-Länder

Nach Angaben von dts und dem DIW nähern sich ostdeutsche Länder wirtschaftlich den strukturschwächeren Regionen im Westen an.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht Anzeichen für eine fortgesetzte Annäherung der Wirtschaftsleistung. Besonders dynamisch entwickeln sich Branchen mit Fachkräftebedarf und höherer Wertschöpfung. Zugleich bleiben Produktivitäts- und Lohnabstände zu den stärksten westdeutschen Regionen bestehen.

Entscheidend sind laut DIW Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Bildung. Auch Ansiedlungen in Zukunftsfeldern können Impulse setzen. Arbeitskräftesicherung und regionale Innovationsnetzwerke gelten als Hebel, um das Tempo des Aufholprozesses zu halten. In der Politik wächst der Druck, Förderkulissen zielgenauer auf strukturschwache Räume zuzuschneiden.

