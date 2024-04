US-Börsen treten auf der Stelle - Berichtssaison weiter im Fokus

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 38.461 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.070 Punkten minimal im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 17.525 Punkten 0,3 Prozent stärker. Im Fokus der Anleger steht weiterhin die laufende Berichtssaison. Die großen Unternehmen blieben dabei im Großen und Ganzen auf Kurs und könnten mit ihren Quartalsbilanzen überzeugen, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets. "Und die, die wie Tesla damit derzeit nicht punkten können, vertrösten die Anleger mit visionären und gleichzeitig vagen Versprechungen auf die Zukunft." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend kaum verändert: Ein Euro kostete 1,0698 US-Dollar (-0,04 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9345 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 2.319 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 69,68 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 88,14 US-Dollar; das waren 28 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur