Kräftiges Lohnplus in Sachsen-Anhalt

Die Löhne in Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen zehn Jahren in einzelnen Wirtschaftszweigen um mehr als die Hälfte gestiegen. An der Spitze liegt der Dienstleistungsbereich (Zeitarbeit, Immobilien) mit einem Plus von 58 Prozent, gefolgt von Erziehung - unter anderem Lehrer - mit 54 Prozent und dem Gastgewerbe (52 Prozent). Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung mit Verweis auf eine Auswertung der Landesarbeitsagentur.

"Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben von der stabilen und guten Konjunktur profitiert", sagte Kay Senius, Chef der Landesarbeitsagentur, dem Blatt. Den hohen Anstieg der Entgelte sieht Senius als Aufholprozess gegenüber den alten Bundesländern. Die Bruttolöhne für Vollzeitstellen in Sachsen-Anhalt stiegen von 2007 bis 2017 insgesamt um fast ein Drittel auf 2.494 Euro im Monat. In Deutschland erhöhten sich die Gehälter nur um knapp einem Viertel - allerdings auf das ohnehin höhere Niveau von 3.209 Euro. "Die neuen Bundesländer haben bei der Entgelthöhe zwar spürbar aufgeholt, liegen aber noch immer weit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt", so Senius. "Es bleibt ein Aufholen ohne einzuholen."

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)