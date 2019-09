Das letzte Wirtshaus könnte in 15 Jahren sterben

Das Wirthaussterben in Deutschland schreitet weiter voran. Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet, könnten die letzten traditionsreichen Gaststätten auf dem Land und an den Stadträndern in 15 Jahren verschwunden sein, wenn der Trend nicht gestoppt wird.

Die Zeitung beruft sich auf Erhebungen des "Bundesverbandes der Regionalbewegungen", der über 300 Unternehmen und Regionalvermarktungsinitiativen vertritt. Demnach gab es 1998 noch über 53.000 Schankwirtschaften, 2017 waren es nur noch rund 30.100. Verbandschef Heiner Sindel sagte der Zeitung, gehe die Entwicklung in dem Tempo weiter, werde das letzte Wirtshaus im Jahr 2034 seine Pforten schließen. Am 18. September soll in Berlin vor dem Brandenburger Tor mit einer großen Protestaktion auf das Aussterben kleiner Nahversorger hingewiesen werden. Auf der "roten Liste" des Verbandes finden sich auch Bäcker und Fleischer. Sindel forderte ein Umdenken zugunsten der Regionen und die Förderung kleiner Handwerksbetriebe durch ein "Bundesprogramm Regionale Wertschöpfung". Quelle: Saarbrücker Zeitung (ots)

