Rekordaufträge für Hersteller von Kreuzfahrtschiffen

Ungeachtet aller Umweltdiskussionen werden weltweit immer mehr Kreuzfahrtschiffe gebaut. In den Auftragsbüchern der Werften stünden aktuell 129 bestätigte Neubauten, die bis 2027 an den Start gehen sollen, berichtet das Nachrichtenmagazin Focus unter Berufung auf eine Auswertung von Daten des Fachdienstes "Cruise Industry News".

Das seien so viele wie nie. Darunter seien alle möglichen Schiffsklassen zu finden, vom weltgrößten 5-Mast-Segler über Flusskreuzer oder Expeditionsschiffe bis zu schwimmenden Kleinstädten mit 5.400 Gästen. Immer häufiger würden dabei in Zukunft umweltfreundlichere Antriebe wie Elektro-Hybrid, Flüssiggas oder auch Brennstoffzellen eingebaut, berichtet das Nachrichtenmagazin weiter. Mehr als 500 Kreuzfahrtschiffe durchführen laut amtlicher Zählung heute die Gewässer. In acht Jahren könnten es dann rund 650 sein, berichtet das Nachrichtenmagazin Focus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur