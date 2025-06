EUROJET unterzeichnet Vertrag über die Lieferung des EJ200-Triebwerks für italienischen Luftwaffe

EUROJET Turbo GMBH, das Konsortium hinter dem EJ200-Triebwerk, das den Eurofighter Typhoon antreibt, hat heute einen neuen Vertrag mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird EUROJET bis zu 54 neue EJ200-Triebwerke an die italienische Luftwaffe als Teil der Eurofighter-Ersatzbeschaffung (Tranche I) liefern.

Dieser Vertrag, der das Interesse an dem Programm neu belebt, folgt auf den spanischen Halcon II-Vertrag, der Ende letzten Jahres bekannt gegeben wurde. Der Vertrag wurde in Rom mit den Unterschriften von Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a.D.), General Manager der NETMA, und Ralf Breiling, CEO von EUROJET, abgeschlossen.

Wie bei allen EJ200-Triebwerken werden die Triebwerksmodule von den vier Partnerunternehmen von EUROJET – Rolls Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero und Avio Aero – hergestellt. Die Endmontage der Triebwerke erfolgt durch den italienischen Partner Avio Aero.

Ralf Breiling, CEO von EUROJET, zeigte sich nach der Unterzeichnung begeistert: „Diese Vereinbarung, die so kurz nach dem Erwerb des spanischen Halcon II zustande kam, unterstreicht das starke, anhaltende Vertrauen der Nationen in das EJ200-Triebwerk und die Eurofighter-Plattform und stärkt unsere europäische Verteidigungszusammenarbeit. Das EJ200 ist ein bewährtes Triebwerk von Weltklasse, das die Fähigkeiten des Eurofighter Typhoon in Bezug auf Leistung, Reichweite und Gesamteffizienz erheblich verbessert. Der Auftrag aus Italien festigt die wichtige Partnerschaft zwischen Regierung und Industrie und sichert der italienischen Nation weiterhin eine technologische Führungsrolle im Verteidigungsbereich.

AVM Simon Ellard (a.D.), Geschäftsführer von NETMA, fügte hinzu: „Der neue Auftrag für Italien ist ein weiterer fantastischer Erfolg für das Eurofighter-Programm. Dieser Auftrag, der auf die kürzlich erfolgte Unterzeichnung des Halcon II-Vertrags folgt, markiert eine neue Ära für das Programm und zeigt, wie wichtig der Eurofighter Typhoon für die kollektive Sicherheit Europas ist. Das EJ200-Triebwerk bietet dem Eurofighter weiterhin eine überragende Leistung und stellt sicher, dass das Flugzeug über die nötige Leistung verfügt, um den Himmel über Italien und die Ostflanke der NATO zu sichern.

Quelle: EUROJET Turbo GmbH (ots)