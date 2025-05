Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen besonders günstig

Der Solarpreisindex (SPINX) von Selfmade Energy und ImmoScout24 zeigt, dass die monatlichen Preise für die Installation von Solaranlagen ohne Batteriespeicher besonders in Nordrhein-Westfalen stark gesunken sind.

"Eine sanierte Immobilie mit Solaranlage ist für Käufer:innen und Mieter:innen deutlich attraktiver und kann den Wert der Immobilie erheblich steigern. Gerade jetzt können Eigentümer:innen von günstigeren Preisen bei der Installation einer Solaranlage profitieren. Aktuell gibt es sehr viel Angebot, was die Anlagen kostengünstiger macht als noch vor zwei bis drei Jahren", erklärt Christoph Barniske, Vice President Product bei ImmoScout24.

Deutsche zahlen weniger für Photovoltaik als noch vor einem Jahr

Der SPINX zeigt, dass im ersten Quartal 2025 die Preise für Solaranlagen ohne Batteriespeicher bundesweit um 0,8 Prozent gesunken sind. Im Vorjahresvergleich zeigt sich ein Rückgang von 1,1 Prozent auf einen Wert von 86 Punkten. Besonders zum Jahresanfang 2025 konnten Verbraucher:innen von günstigeren Preisen profitieren, bevor im März wieder ein leichter Anstieg zu beobachten war. Betrachtet man die Preisentwicklung seit November 2023, ist ein Rückgang um -6 Prozent zu verzeichnen.

Hohes Angebot in Nordrhein-Westfalen sorgt für niedrige Preise

Deutlich stärker ist die Preisentwicklung in Nordrhein-Westfalen: Allein im ersten Quartal 2025 fielen die Preise um 10,1 Prozent. Im Jahresvergleich beträgt der Rückgang sogar 13,0 Prozent auf einen Indexwert von 74 Punkten. Damit ist es für Eigentümer:innen in Nordrhein-Westfalen besonders attraktiv, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Dieser Trend ist langfristig. Seit Beginn des Index im November 2023 sind die Preise im Bundesland um fast 20 Prozent gesunken (19 Prozent).

Christoph Barniske: "Ein wesentlicher Grund für die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist die überdurchschnittlich hohe Dichte an aktiven Solarfirmen in der Region. Das intensiviert den Wettbewerb und führt letztlich zu günstigeren Preisen für Verbraucher:innen."

Der ImmoScout24 Solarvergleich ermöglicht eine Wirtschaftlichkeitsanalyse und einen unverbindlichen Vergleich verschiedener Photovoltaik-Installationsbetriebe.

Methodik

Der SPINX indexiert auf Grundlage von Angebotsdaten regionaler und überregionaler Solarunternehmen die Preisentwicklung für die Installation von Photovoltaikanlagen ohne Batteriespeicher (November 2022 = 100). Für die Erhebung werden Anlagen mit 12 bis 25 Modulen berücksichtigt, was dem typischen Leistungsbereich für Einfamilienhäuser entspricht.

