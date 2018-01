DAX legt zu - BMW-Aktien vorne

Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.246, 33 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die größten Gewinne verzeichneten die Anteilsscheine von BMW. Sie waren kurz vor Handelsschluss mit über zwei Prozent im Plus. Am Ende der Kursliste rangierten die Papiere von Linde, Heidelbergcement und Thyssenkrupp. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2232 US-Dollar (-0,27 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.334,83 US-Dollar gezahlt (-0,40 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,08 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur

