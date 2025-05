Zwei Jahre Temu in Europa: Hoher Mehrwert und im Durchschnitt 27 Prozent Ersparnis beim Einkauf

Zwei Jahre nach dem Markteintritt von Temu in Europa sagen die meisten deutschen Teilnehmer einer Kundenumfrage, dass Temu ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Befragten berichten von durchschnittlichen Einsparungen von 27 Prozent im Jahr 2024. 41 Prozent fragen sich, warum identische Produkte auf anderen Plattformen mehr kosten. Das geht aus einer kürzlich von Temu in Auftrag gegebenen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos hervor.

Die deutschen Verbraucher sind preisbewusst: 73 Prozent der Befragten in Deutschland geben an, dass der Preis das wichtigste Kriterium beim Online-Shopping ist. 65 Prozent vergleichen vor dem Kauf häufig die Preise. Fast 80 Prozent kaufen mindestens einmal im Monat online ein. Das zeigt, wie sehr das Online-Shopping zum Alltag geworden ist.

"Die deutschen Käufer sagen, dass ihnen der Preis sehr wichtig ist, sie aber keine Einbußen bei der Qualität hinzunehmen bereit sind", sagt ein Temu-Sprecher. "Wir freuen uns, dass so viele Kundinnen und Kunden angeben, mit Temu Geld zu sparen, und erkennen, welchen Mehrwert wir bieten möchten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, smartes Einkaufen für alle einfacher zu machen."

Die weltweit befragten Kunden äußerten sich ähnlich. Insgesamt gaben 68 Prozent an, dass der Preis der wichtigste Faktor beim Online-Einkauf für sie ist. Etwa 40 Prozent sind zudem der Meinung, dass höhere Preise nicht zwangsläufig auch bessere Qualität bedeuten. Temu hält die Preise niedrig, indem das Unternehmen seine Lieferketten rationalisiert und zusätzliche Kosten und Aufschläge vermeidet. So bezahlen die Kunden nur für das Wesentliche.

"Die Daten der Studie zeigen deutlich, dass Kunden gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aktiv nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen", sagt Dr. Georg Wittmann, Geschäftsführer von ibi research in Regensburg. "Der Preis ist für viele Verbraucher nach wie vor ein wichtige. Über alle Märkte hinweg geben 68 Prozent der Befragten den Preis als wichtigen Faktor an, in Deutschland sind es sogar 73 Prozent."

"Diese Studie zeigt, dass ein niedriger Preis nicht zwangsläufig schlechte Qualität bedeutet. Die Kunden von Temu können das Qualitätsniveau wählen, das sie wünschen, und sie sind offenbar mit dem zufrieden, was sie bekommen," sagt Björn Ognibeni, Mitbegründer von ChinaBriefs.io, und ergänzt: "So haben 75 Prozent der Befragten das Gefühl, einen echten Mehrwert für ihr Geld zu bekommen. Es ist daher nicht überraschend, dass 69 Prozent der deutschen Temu-Kunden planen, im Jahr 2025 das gleiche oder mehr Geld auf der Plattform auszugeben."

Darüber hinaus unterstützt Temu lokale Unternehmen dabei, mehr Kunden zu erreichen. Seit letztem Jahr lädt die Plattform Verkäufer aus mehr als einem Dutzend Ländern - darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien - ein, ihre Produkte direkt über die Website anzubieten. Temu geht davon aus, dass dieses "Local-to-Local"-Modell künftig bis zu 80 Prozent des europäischen Umsatzes ausmachen wird. Die Plattform hilft Verkäufern zudem bei der Expansion in globale Märkte.

