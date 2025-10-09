Ifo-Index für Autoindustrie sinkt – Auftragslage drückt Erwartungen

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur meldet das Ifo-Institut eine erneute Eintrübung der Geschäftslage in der deutschen Automobilindustrie. Vor allem die Auftragseingänge und der Exportausblick belasten die Erwartungen. Auch Zulieferer berichten laut dts über zurückhaltende Abrufe der Hersteller.

Das Ifo-Institut sieht die Branche weiterhin zwischen Transformation und schwächerer Weltkonjunktur. Hersteller verweisen auf verhaltene Nachfrage in wichtigen Auslandsmärkten und auf stärkeren Preisdruck. Bei Zulieferern kommen höhere Finanzierungskosten und die Unsicherheit über Modellzyklen hinzu.

Positiv heben Analysten hervor, dass Bestände in Teilen des Segments besser gemanagt werden. Für den Herbst rechnen viele Unternehmen mit einer Seitwärtsbewegung auf niedrigerem Niveau. Entscheidend wird, ob neue E-Modelle und Softwaredienste zusätzliche Impulse bringen.

Quelle: ExtremNews



