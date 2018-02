Handwerkspräsident fordert für einige Berufe Rückkehr zur Meisterpflicht

Wegen des Nachwuchsmangels im Handwerk und sinkender Qualität fordert Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer die Wiedereinführung der Meisterprüfung für einige Berufe. Wollseifer sagte der "Saarbrücker Zeitung": "In den Gewerken, in denen das der Fall ist, sollte der Meister wieder eingeführt werden. Was sicher auch die Qualität wieder nach oben bringen würde."

2004 sei mit der Deregulierung der Handwerksordnung für 53 Berufe die Meisterpflicht weggefallen. "Seitdem wird in diesen Berufen viel weniger ausgebildet", beklagte Wollseifer. Überdies könne jeder "zum Gewerbeamt gehen und sagen, ich bin Raumausstatter, Gold- und Silberschmied oder Parkettleger - ohne Qualifikationsnachweis". Das Handwerk stemme sich zwar gegen den Qualitätsverlust durch jene, "die sich Handwerker nennen, aber keine sind". Die künftige Regierung müsse aber die Fehler der Vergangenheit revidieren, so Wollseifer. Quelle: Saarbrücker Zeitung (ots)

Anzeige