Christian Reinicke erneut zum ADAC Präsidenten gewählt

Die ADAC Hauptversammlung hat Christian Reinicke erneut zum Präsidenten des Vereins gewählt. Mit 96 Prozent der Stimmen erhielt Reinicke, der 2021 erstmals zum ADAC Präsidenten gewählt wurde, die klare Zustimmung der Delegierten.

In seiner Grundsatzrede hatte Christian Reinicke die knapp 230 Delegierten aus 18 Regionalclubs vor seiner Wahl darauf eingeschworen, weiterhin tagtäglich das Vertrauen einer immer noch wachenden Mitgliedschaft zu verdienen. An Qualität und Service dürfe es keine Abstriche geben, so der alte und neue Präsident. Die Relevanz des ADAC als Ermöglicher von Mobilität werde gerade angesichts der vielen Herausforderungen für die Mobilität weiter steigen. Der Präsident weiter: "Der ADAC wird seinen Blick immer auf die Lebensrealität der Menschen werfen. Der ADAC wird sich immer fragen, kommen die Mitglieder zurecht, kennen sie sich aus?" Und er werde dort aktiv, wo Mitglieder diese Frage verneinen - inzwischen auch über die Mobilität hinaus.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen bestätigen den Kurs des Vereins: 2024 konnte der ADAC noch einmal um rund 400.000 Mitglieder auf 22,21 Millionen Mitglieder wachsen (Stand: 31.12.24).

In ihren Ämtern bestätigten die Delegierten auch den bisherigen ADAC Sportpräsidenten Dr. Gerd Ennser, den ADAC Technikpräsidenten Karsten Schulze sowie den ADAC Tourismuspräsidenten Karlheinz Jungbeck, so dass das Präsidium seine Arbeit in der bewährten Zusammensetzung fortsetzen kann.

Satzungsgemäß entschied die ADAC Hauptversammlung auch über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr.

Der Verein konnte 2024 ein Jahresergebnis von 71 Millionen Euro erzielen. Vor diesem Hintergrund wird der ADAC e.V. 2025 weiterhin vor allem in die Leistungsfähigkeit und Servicequalität seiner Mitgliederleistungen sowie neue Angebote investieren.

Quelle: ADAC (ots)