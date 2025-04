US-Börsen lassen deutlich nach - Trump erhöht Zölle gegen China

Die US-Börsen haben am Dienstag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 37.497 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.980 Punkten 1,6 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 17.084 Punkten 2,0 Prozent im Minus.



Nachdem China die neuen Zölle von US-Präsident Donald Trump in gleicher Höhe gekontert hat, sollen um Mitternacht die US-Zölle auf Importe aus China erneut erhöht werden - auf 104 Prozent. China wandte sich derweil am Dienstag hinsichtlich der US-Zollpolitik an die Welthandelsorganisation (WTO). Die Zölle seien diskriminierend und protektionistisch, argumentierte Peking.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0961 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9123 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 2.986 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 87,60 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,84 US-Dollar, das waren 237 Cent oder 3,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur