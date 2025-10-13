Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft TK-Chef warnt vor stark steigenden Kassenbeiträgen

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Einwanderer (Symbolbild) Bild: Shutterstock (Symbolbild) /Reitschuster / Eigenes Werk
Der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, warnt vor weiter steigenden Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung, berichten WELT und ZDFheute. Ohne Reformen könnten Sätze im laufenden Jahrzehnt auf 20 Prozent klettern. Aktuell liegt der Schnitt bereits im oberen Zehnerbereich.

Baas verweist auf geschrumpfte Rücklagen, teure Arzneimittelinnovationen und strukturelle Defizite. Der durchschnittliche Beitrag setzt sich aus dem allgemeinen Satz von 14,6 Prozent plus Zusatzbeitrag zusammen und bewegt sich bereits deutlich über 17 Prozent. 

Der Kassenverband rechnet mit weiteren Erhöhungen, sollte die Politik Preise nicht dämpfen und Leistungsausweitungen nicht solide gegenfinanzieren. 

