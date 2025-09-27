Wall Street schließt fester – Inflationsdaten stützen Erholung

Die US-Leitindizes haben am Freitag höher geschlossen. Ein freundlicher Inflationsbericht nährte die Erwartung, dass die Federal Reserve an weiteren Zinssenkungen festhält, berichten US-Agenturen. Der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent, der Dow um 0,7 Prozent, der Nasdaq um 0,4 Prozent.

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 bei 6.643,70 Punkten (+0,6 %), der Dow Jones Industrial bei 46.247,29 Punkten (+0,7 %) und der Nasdaq Composite bei 22.484,07 Punkten (+0,4 %). Der Russell 2000 gewann 1,0 % auf 2.434,32 Punkte. Händler verwiesen auf niedrigere Preisimpulse im PCE-Umfeld und gedämpfte Zinssorgen als Treiber der Erholung. Tarifankündigungen aus Washington bewegten Einzeltitel, ohne den breiten Markt zu kippen.

In der Sektorbreite führten zyklische Konsumtitel und Small Caps die Gewinner an, während ausgewählte Mega-Caps verhalten zulegten. Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen, was vor allem wachstumsorientierten Werten Luft verschaffte. Der Blick richtet sich nun auf die anstehenden Unternehmensausblicke – sie gelten als Lackmustest für die Rallye-Tauglichkeit in das vierte Quartal hinein.

Zur Wochenbilanz verzeichneten die Indizes trotz des freundlichen Freitags leicht negative Vorzeichen: S&P 500 −0,3 %, Dow −0,1 %, Nasdaq −0,7 %, Russell 2000 −0,6 %. Damit bleibt der Jahresverlauf per Ende September weiter positiv, angeführt vom Technologiebereich.

